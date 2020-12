Simon Cowell (61) scheint es deutlich besser zu gehen! Der America's Got Talent-Juror hatte seine Fans im vergangenen August in Schrecken versetzt: Während einer Testfahrt auf seinem neuen E-Bike war er nicht nur gestürzt, sondern hatte sich so schwer am Rücken verletzt, dass er danach notoperiert werden musste. Aus diesem Grund fiel er sogar lange Zeit in den diesjährigen Staffeln der US- und der UK-Versionen von Das Supertalent aus. Inzwischen scheint sich der Musikproduzent jedoch wieder erholt zu haben – und ist sogar wieder auf einem Jet­ski unterwegs!

Paparazzi erwischen den 61-Jährigen am Dienstag beim Wassersport auf Barbados. Völlig entspannt präsentiert er sich dort in grünen Badeshorts auf dem motorisierten Wasserfahrzeug und winkt den Fotografen gut gelaunt zu. Den Ausflug genießt Simon allerdings nicht alleine – stattdessen flitzt er gemeinsam mit seinem Sohn Eric (6) und seiner Liebsten Lauren Silverman (43) übers Meer.

Mit der Brünetten ist der TV-Star schon seit Jahren überglücklich – deshalb soll er die Liebe zu ihr bald sogar offiziell machen wollen! Wie ein Vertrauter im Oktober gegenüber Daily Mail berichtet hatte, habe Simon durch seinen schweren Unfall eine Eingebung gehabt. Er wolle deshalb sein Leben bewusster leben und schließe auch eine Hochzeit mit Lauren nicht aus.

Anzeige

MEGA Simon Cowell im Dezember 2020

Anzeige

MEGA Lauren Silverman und Simon Cowell mit ihrem Sohn Eric, 2020

Anzeige

MEGA Lauren Silverman, 2020

MEGA Simon Cowell mit seinem Sohn Eric, 2020

MEGA Lauren Silverman, Simon Cowells Partnerin

MEGA Lauren Silverman mit ihrem Sohn Eric auf Barbados

MEGA Simon Cowell, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de