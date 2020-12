Ashley Tisdale (35) scheint sich momentan in ihrem Körper nicht sonderlich wohlzufühlen! Seit Mitte September ist es offiziell: Die Schauspielerin erwartet ihren ersten Nachwuchs. Mittlerweile schiebt die High School Musical-Darstellerin auch schon ein mächtiges Babybäuchlein vor sich her. Mit den körperlichen Veränderungen kann sie sich aber offenbar nur schwer anfreunden. Ashley vermisst ihr früheres Aussehen – besonders ihre sonst kleinere Oberweite!

In den vergangenen Monaten wuchs nicht nur Ashleys Bauchmitte rasant an, sondern auch ihre Oberweite wurde fülliger. Ein Zustand, der der werdenden Mutter zu schaffen macht. "Oh, wie ich doch High-Waist-Jeans und meine kleinen Brüste vermisse", jammerte die schwangere Beauty mit einer Portion Humor via Instagram. Dazu teilte die TV-Bekanntheit einen älteren Schnappschuss, auf dem sie neben einer hoch geschnittenen Hose eine luftige Bluse trägt – ein Outfit, das Ashley mit ihren Rundungen wohl derzeit nicht mehr tragen kann.

Allzu lange muss sich Ashley aber ohnehin nicht mehr gedulden, um ihren Nachwuchs in den Armen halten zu dürfen. Bereits im Frühjahr soll das kleine Mädchen das Licht der Welt erblicken. Von einer Auszeit mit Baby hält Ashley aber relativ wenig, wie sie gegenüber Us Weekly erklärte: "Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, eine lange Pause einzulegen." Sie will schon kurz nach der Geburt wieder voll ins Berufsleben einsteigen.

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Filmstar

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de