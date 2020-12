Huch, hat sich hier etwa jemand von einem Disney-Charakter inspirieren lassen? Dass Promis gern mal einen ausgefallenen Modegeschmack haben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch eine Sängerin hat jetzt regelrecht den Style-Vogel abgeschossen. Na, habt ihr sie schon erkannt? Kleiner Tipp: Sie ist bereits seit den 60er-Jahren eine erfolgreiche Musikerin. Genau – Sängerin Cher (74) flanierte vor wenigen Tagen in diesem schrägen Cruella-de-Vil-Look durch die Straßen!

Paparazzi erwischten die 74-Jährige vor wenigen Tagen in London. Auf dem Weg in die BBC Studios trug die Sängerin einen ziemlich interessanten Look: In einem schwarz-weißen Ensemble erinnerte die "Believe"-Interpretin ganz stark an die ziemlich teuflische Dame aus der "101 Dalmatiner"-Reihe. Zu ihrem Cruella-Outfit kombinierte Cher eine schlichten Jeans und schwarze Leder-Boots.

Dass die Bühnenkünstlerin aber auch Klamotten hat, die sie schon einige Jahrzehnte im Kleiderschrank lagert, hatte sie erst kürzlich ausgeplaudert – allerdings aus einem unschönen Anlass. "Mein T-Shirt ist weg. [...] Ich trug es 30 bis 40 Jahre lang. Mein liebstes Kleidungsstück", hatte Cher ziemlich geknickt auf Twitter bekannt gegeben.

Anzeige

Getty Images Cher im Dezember 2018

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Cher, Sängerin

Anzeige

Getty Images Cher im Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de