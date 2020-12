Hat Andy etwa doch die falsche Entscheidung getroffen? Lange fühlte sich der Bauer sucht Frau-Single hin- und hergerissen: Nicole oder Maya, welche seiner Bewerberinnen könnte besser zu ihm passen? Nachdem Andy mit beiden ein, zwei Tage alleine auf seinem Hof verbracht hatte, schickte er Maya zurück in ihre Heimat Portugal. Ein Fehler? Am Ende holte der Rinderzüchter sie nach der Hofwoche mit Nicole zurück zu sich in den Norden Deutschlands.

"Nach der Hofwoche haben Nicole und ich uns noch mal getroffen und da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten. Da haben wir gemerkt, dass es doch nicht so passt", erklärt der 43-Jährige in der finalen Folge der Kuppelshow. Nicole habe Abstand gefordert – das Ende ihrer Bekanntschaft. Infolgedessen nahm Andy wieder Kontakt zu Maya auf, die zwei hätten täglich miteinander telefoniert. "Und dann haben wir den Entschluss gefasst, dass sie noch mal herkommt", erinnert sich der Schleswig-Holsteiner.

Für die Pferdepflegerin dürfte damit ein Traum in Erfüllung gegangen sein – schließlich machte sie keinen Hehl aus ihren Gefühlen für Andy und es kullerten bittere Tränen, als sie zunächst ihre Koffer packen musste. "Das war einfach schön, ihn wiederzusehen und hier zu sein. Andy kriegt eine zweite Chance", beteuert Maya kurz nach ihrer Ankunft auf dem Hof ihres vermeintlichen Traummannes.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Nicole und Andy, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW Andy und Maya bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Andy und Maya bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de