Jetzt tauchen traurige Details der Vergangenheit wieder auf! Vor wenigen Tagen hatte Sängerin Jesy Nelson (29) weltweit für Aufruhr gesorgt: Nach neun gemeinsamen Jahren hat sie sich dazu entschlossen, die Girlgroup Little Mix zu verlassen. Aus gesundheitlichen Gründen zog sie einen Schlussstrich unter ihre gemeinsame Zeit mit Perrie Edwards (27), Jade Thirlwall (27) und Leigh-Anne Pinnock (29). Wie sehr Jesy während ihrer Zeit in der Band zeitweise leiden musste, kam jetzt ans Tageslicht...

Laut Mirror, hatte die Britin die Problematik bereits in 2012 und 2016 erschienen Biografien der Band thematisiert. Sie habe sich "wie ein Roboter" gefühlt. Angeblich habe man ihr nie die Möglichkeit gegeben, sich auszuruhen oder sich von einer Krankheit zu erholen. Demnach sei sie 2015, vor einem Auftritt bei Simon Cowells (61) Show America's Got Talent, von Schulterschmerzen geplagt worden. Um dennoch auf die Bühne gehen zu können, habe man ihr einfach 50 Schmerzmittel-Injektionen verpasst und Kaffee verabreicht. Nach der Behandlung sei ihr Rücken mit zahlreichen blauen Flecken übersät gewesen. "Die Schmerzen wurden so stark, dass ich schreiend im Bett lag", klagte die 29-Jährige dann zu einem späteren Zeitpunkt.

In ihrer Doku Odd One Out sprach Jesy letztes Jahr auch über den psychischen Druck, der damals auf ihr gelastet hatte. Wegen zahlreicher Hate-Kommentare habe sie einmal sogar versucht, sich das Leben zu nehmen. Aufgrund der schnellen Reaktion ihres Umfelds konnte sie im Krankenhaus gerettet werden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

SIPA PRESS / Action Press Little Mix bei den MTV EMAs 2018

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Oktober 2020

Instagram / jesynelson Sängerin Jesy Nelson



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de