Laura Morante (30) kann sich über großen Followerzuwachs freuen! Vor wenigen Wochen machte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin ihre Beziehung zu dem einstigen Love Island-Kandidaten Mike Heiter (28) offiziell. Seitdem teilen die beiden süße Bilder oder Videos aus ihrem gemeinsamen Pärchenalltag via Social Media. Das scheint vor allem für Laura einen positiven Effekt zu haben: Sie hat inzwischen die 100.000-Follower-Marke auf Instagram geknackt!

Wie der Analyseplattform Socialblade zu entnehmen ist, hatte Laura vor dem Beziehungsouting mit Mike rund 10.000 Instagram-Abonnenten. Als Anfang Dezember dann die ersten Gerüchte um eine Liaison der beiden Realitystars aufkamen, wuchs ihre Community schlagartig auf rund 28.000 Menschen an. Nachdem die beiden ihre Liebe Mitte Dezember öffentlich gemacht hatten, stieg diese Zahl noch weiter – und erreichte jetzt schließlich über 100.000 Follower. Damit hat sich Lauras Abonnentenzahl innerhalb eines Monats verzehnfacht!

Bei Mikes Followerzahl lässt sich dagegen nur ein leichter Anstieg verzeichnen. Der Essener hatte allerdings von vornherein mit rund 315.000 Followern die größere Social-Media-Community. Inzwischen sind es rund 2.000 Menschen mehr, die sich für Mikes Content interessieren.

Laura Morante im August 2020 in Italien

Mike Heiter im Februar 2020 in Dubai

Laura Morante, ehemalige "Are You The One?"-Teilnehmerin

