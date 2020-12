Oh, oh – geht dieser alte Zwist etwa in die nächste Runde? Nathalie Volk (23) erlangte erstmals Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der neunten Staffel von Germany's next Topmodel 2014. Doch nach ihrem Exit ließ die dunkelhaarige Schönheit kein gutes Haar an der Castingshow – insbesondere nicht an Hauptjurorin und Model-Mama Heidi Klum (47). Jetzt äußert sich Nathalie erneut negativ über die GNTM-Chefin.

Während einer Q&A-Runde in ihren Instagram-Storys fragte ein neugieriger Follower: Was hält Nathalie wirklich von Heidi und würde sie mit ihr arbeiten wollen? Nathalies Antwort kam unmissverständlich und ließ keinen Spielraum für Interpretationen: "Da springe ich lieber freiwillig aus dem Fenster", lautete die kristallklare Ansage der 23-Jährigen. Warum sie selbst sechs Jahre nach GNTM immer noch so einen starken Groll zu hegen scheint, erklärte sie allerdings nicht weiter.

Ihre Follower stellten der gebürtigen Niedersächsin allerdings noch weitere Fragen. Unter anderem wollten sie wissen, warum immer noch Pärchenpics mit ihrem Ex Frank Otto (63) auf ihrem Profil zu finden sind. "Es war ein Lebensabschnitt von mir. Wir beide sind befreundet, deshalb möchte ich die Fotos nicht löschen", teilte Nathalie mit.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, TV-Bekanntheit

Getty Images Nathalie Volk bei der Fashion Show von Liz Malraux, 2016

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Oktober 2017 in Hamburg

