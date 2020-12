Wie hat Lena Gercke (32) ihrer Mutter Elvira eigentlich verraten, dass sie schwanger ist? Anfang dieses Jahres verkündete die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin, dass sie und ihr Partner Dustin Schöne (35) ihr erstes Kind erwarten. Inzwischen ist Töchterchen Zoe schon längst auf der Welt und stellt den Alltag des Paares regelmäßig auf den Kopf. Während Lena die Baby-News im Netz mit einem Bild ihres Bäuchleins publik machte, erfuhr ihre Mama auf ganz andere Weise vom anstehenden Familienzuwachs!

"Dustin und Lena kamen nach Cloppenburg zu uns und dann hat sie mir eine Karte überreicht mit einem Ultraschallbild", erinnerte sich Elvira in der YouTube-Dokumentation zur "About You – Leger-Kollektion" an den damaligen Moment zurück. Über die Glückwünsche zur zukünftigen Oma-Rolle reagierte Lenas Mutter zwar überglücklich, fiel gleichzeitig aber auch aus allen Wolken – immerhin stellte sie sich die berechtigte Frage, wie Lena Job und Familie unter einen Hut bringen will.

Im Endeffekt überwog bei Elvira dann allerdings die Vorfreude auf den baldigen Nachwuchs. "Das ist natürlich ein Segen gewesen. Es gibt nichts Schöneres im Privatleben, als wenn da ein Baby kommt und man dann eine eigene Familie gründen kann", schwärmte die Mutter des Topmodels.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im August 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

