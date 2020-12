Julian Evangelos (28) liebt seine Stephanie Schmitz (26) über alles. Das Love Island-Paar stellte seine Beziehung gerade auf eine harte Probe: Julian und Stephi nahmen an Temptation Island V.I.P. teil. Die beiden gerieten zwar immer wieder an ihre Grenzen, konnten letztendlich aber allen Versuchungen widerstehen und sich am Ende in die Arme schließen. Wie glücklich Julian darüber ist, seine Stephi wieder zu haben, beweist er jetzt mit diesen Zeilen.

"Sich täglich nahe zu sein, ohne alltäglich zu werden", beginnt er sein Liebesgedicht auf Instagram. Dazu postet er ein Bild mit seiner Liebsten, auf dem der tätowierte Bartträger die Blondine von hinten umarmt und sie ihn verliebt anschaut. "Voneinander entfernt zu sein, ohne sich zu verlieren. Einander Freiheit gewähren, ohne sich unsicher zu werden. Das ist wahre Liebe", lauten seine Worte weiter.

Gerade nach der Zeit bei "Temptation Island V.I.P." hatte es das Pärchen nicht gerade leicht. Vor allem die Tatsache, dass sie sich bis zur Ausstrahlung des Finales verstecken mussten, zerrte an Julians und Stephis Nerven. "Dass wir uns nach der Sendung nicht zeigen durften, war so ungewohnt. Unser Alltag bestand eigentlich daraus, alles zusammen zu machen", meinte die Beauty gegenüber Promiflash.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos, "Love Island"-Star

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz im Dezember 2020

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz im November 2019

