Til Schweiger (57) erinnert an sein früheres Ich – und das ist verdammt sexy! Inzwischen ist der Schauspieler nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera eine feste Größe. Mit Filmen wie "Keinohrhasen" erspielte er sich auch als Regisseur die Herzen der Zuschauer. Am 19. Dezember konnte der "Manta, Manta"-Darsteller auf 57. Lebensjahre zurückblicken und bedankte sich für die Glückwünsche mit einem ganz pikanten Pic: Til teilte ein altes Nacktfoto von sich!

Auf Instagram veröffentlichte die Leinwandgröße den heißen Schnappschuss. Auf diesem ist der 57-Jährige völlig nackt, grinst frech in die Kamera und verdeckt sein bestes Stück dezent mit seinen Händen. Die sexy Aufnahme ist wahrscheinlich zu Tils Karriereanfängen Anfang der 1990er Jahre entstanden. Bei seinem großen Durchbruch – der Actionkomödie "Manta, Manta" – war der Produzent gerade einmal 28 Jahre alt.

Unter seinem gewagten Beitrag ließ es sich Til außerdem nicht nehmen, einen lustigen Kommentar zu hinterlassen. Nach all den Geburtstagsgratulationen sei er so aufgeregt gewesen, dass er prompt in die Elbe tauchen musste, schrieb der Hottie. "Das Wasser war nur vier Grad warm", witzelte der Produzent zu seinem Schnappschuss. Seine Fans schien das Foto sehr zu erfreuen: Sie reagierten auf den Schnappschuss mit zahlreichen roten Herzchen.

Getty Images Til Schweiger und Sylvester Stallone bei der Filmpremiere von "Driven" in Los Angeles, 2001

ActionPress Tina Ruland und Til Schweiger in "Manta, Manta"

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, Schauspieler

