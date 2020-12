Alina hat Peter in der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau die Pistole auf die Brust gesetzt. Die gemeinsame Hofwoche neigte sich langsam dem Ende entgegen und sie wollte, dass der Kartoffelbauer mit der Sprache rausrückt: Hat er nun Gefühle entwickelt oder nicht? Nach einem hitzigen Hin und Her versicherte Peter seiner Hofdame, dass er Schmetterlinge im Bauch habe – und zauberte Alina so ein Lächeln ins Gesicht. Wenn die beiden allerdings hier schon an ihre Grenzen kommen: Sind sie dann überhaupt füreinander geschaffen?

Ex-Kandidat Gunther Höfler (35) findet schon, dass Peter und Alina ein schönes Paar abgeben – trotz der einen oder anderen Hürde: "Es liegt ja eigentlich mehr an ihm, dass er mal aus sich rauskommt", analysiert der Bayer auf Promiflash-Nachfrage. Er vermute, dass Peter durch die vielen Kameras während der Dreharbeiten einfach etwas gehemmt sei. "Vielleicht legt sich das, wenn die ein bisschen mehr Zweisamkeit verbringen oder wenn sie vielleicht in der Kiste waren. Ich glaube eigentlich schon, dass das eine Zukunft hat", meint Gunther.

Christa Haberl (44) ist da ganz anderer Meinung: "Peter und Alina passen nicht zusammen", stellt die frühere Hofdame und Ex von Bauer Klaus Jürgen klar. Während Alina genau wisse, was sie wolle, sei Peter im Vergleich einfach zu zurückhaltend. "Eine sehr gute Freundschaft ist vielleicht am Anfang manchmal besser, um zu sehen, ob es wirklich für die Zukunft passt", lautet Christas Resümee.

