Emma Roberts (29) ist im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen! Derzeit erwarten die Schauspielerin und ihr Partner Garrett Hedlund (36) ihr erstes gemeinsames Baby. Die Geburt des kleinen Wonneproppens dürfte unmittelbar bevorstehen – immerhin wirkt der Bauch der schwangeren TV-Bekanntheit megarund. Sich kurz vor der Entbindung zurückzulehnen und zu entspannen, kommt für sie aber offenbar nicht infrage. Jetzt wurde die hochschwangere Emma beim Shopping gesichtet!

Wie aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen, ist Emma kurz vor dem anstehenden Weihnachtsfest noch sichtlich im Stress. So wurde die Mama in spe am vergangenen Samstagnachmittag in Los Angeles dabei entdeckt, als sie einige Besorgungen zu ihrem geparkten Wagen brachte. Für die Einkaufstour hatte sich die Blondine für ein äußerst bequemes Outfit entschieden, in Form von Leggings und Oversized-Shirt – ohnehin hätte sie mit ihrem XXL-Babybauch wohl kaum noch in eine eng anliegende Jeans gepasst.

Während auf den möglichen Geburtstermin – Ende des Jahres – von Insidern bisher nur spekuliert werden konnte, hat Emma das Geschlecht ihres Kindes bereits selbst bekannt gegeben. Die "Holidate"-Darstellerin und ihr Liebster erwarten einen Jungen. Darüber ist die werdende Mutter überglücklich, wie sie Glamour verriet: "Gott sei dank, bekomme ich kein Mädchen, sonst würde wegen der Auswahl an Kinderklamotten durchdrehen."

Emma Roberts, Schauspielerin

Emma Roberts, TV-Bekanntheit

Emma Roberts, Filmstar

