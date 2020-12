Sollte Katie Price (42) besser keine Haustiere mehr halten? Vor wenigen Monaten schenkte die britische TV-Bekanntheit ihrer Tochter Princess (13) einen Welpen. Die französische Bulldogge verstarb jedoch nur drei Wochen später auf tragische Weise. Im Netz sorgte Katie mit dem Tod des Tieres für großen Unmut. Einige User starteten daraufhin eine Online-Petition, die fordert, dass der Fünffach-Mutter verboten werden solle, Haustiere zu besitzen. Diese Petition sollen nun fast 6.000 Menschen unterzeichnet haben. Deswegen sei Katie jetzt am Boden zerstört!

Ein Sprecher der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin gab gegenüber The Sun an, dass Katie die Petition sehr ernst nehme. Es sei für die Beauty vernichtend zu hören, dass die Menschen dächten, sie sei keine gute Tierhalterin. Doch diese Meinung beruhe lediglich auf Hörensagen. "Katie liebt ihre Tiere, etwas anderes zu behaupten ist falsch. Es entspricht nicht ansatzweise der Wahrheit", stellte der Sprecher klar.

In der Petition heißt es unter anderem, dass in den letzten fünf Jahren viele Tiere unter Katies Obhut aufgrund von mangelnder Fürsorge gestorben seien: "Zwei Hunde wurden überfahren, Welpen wurden tot aufgefunden, ein Pferd wurde auf einer Autobahn überfahren – Tiere verschwinden einfach in ihrem Haus und werden nie wieder gesehen", begründeten die Initiatoren der Petition. The Sun zufolge gehe inzwischen auch die Tierschutzorganisation Peta dagegen vor, dass Katie sich weiterhin Haustiere anschaffe.

Instagram / katieprice Katie Price und Welpe Rolo

Instagram/officialprincess_andre Princess Tiaamii und ihr Hund Rolo, Juli 2020

Instagram / carljwoods Princess Andre, Carl Woods und Katie Price, November 2020

