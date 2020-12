Dieses Angebot hätten andere Models wohl nicht abgelehnt! Leonardo DiCaprio (46) ist dafür bekannt, eine Vorliebe für langbeinige Frauen aus der Fashionbranche zu haben. Zahlreiche Lauftsteg-Schönheiten wie Bar Refaeli (35) und Gisele Bündchen (40) gehörten schon zu den Eroberungen des Schauspielers. Und auch an deutschen Frauen zeigte der Umweltaktivist bereits Interesse: Stefanie Giesinger (24) enthüllte jetzt, dass Leo auch sie einmal auf eine seiner berüchtigten Partys einlud!

Das plauderte die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2014 in der Doku Her Story aus. 2016 sei sie in Cannes bei der amfAR-Gala zu Gast gewesen – und habe in ihrem rosa Kleid offenbar zahlreichen Männern den Kopf verdreht: "Das war echt komisch. Ich wurde von so vielen Männern angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag irgendwelche Endorphine ausgeschüttet habe oder besonders schön aussah durch mein Kleid. Aber sogar Leonardo DiCaprio hat mich angesprochen und gefragt: 'Willst du auf meine Party kommen!'" Steffi sei von den Avancen jedoch alles andere als begeistert gewesen: "Ich dachte nur: Ich will einfach alleine nach Hause gehen!"

Während der Party änderte sich das dann aber scheinbar – denn die 24-Jährige traf dort auf Marcus Butler (29). Der YouTuber sprach die Wahlberlinerin ebenfalls an und konnte ihr Herz später tatsächlich erobern. Seit vier Jahren sind die Turteltauben nun ein Paar und führen zusammen sogar ein Fashion-Unternehmen.

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2020 in Hollywood

DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE / Action Press Stefanie Giesinger bei der amfAR-Gala 2016 in Cannes

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger bei der Berlin Fashion Week 2020

