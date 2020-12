Was für eine süße Überraschung! Bei Wilmer Valderrama (40) läuft es aktuell wie am Schnürchen. Der Ex-Freund von Demi Lovato (28) fand nach der Beziehung mit der Sängerin in Amanda Pacheco die ganz große Liebe. Erst Anfang des Jahres gaben die beiden ihre Verlobung bekannt und krönen ihre Liebe nun mit einem kleinen Wunder: Wilmer und seine Amanda werden zum ersten Mal Eltern!

Diese schöne Neuigkeit verkündet der 40-Jährige nun auf Instagram. Mit zwei ziemlich coolen Pics gibt der Amerikaner preis, dass ganz eindeutig Nachwuchs unterwegs ist. Mit dem Hashtag #ItsJustUs3Now, zu Deutsch "ab jetzt gibt es nur uns drei", macht der Hottie deutlich, wie sehr er sich auf sein Baby freut. Auch seine Fans und Freunde sind bei dieser Nachricht total aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch! Ich freu mich so für euch", kommentiert unter anderem Sänger Joe Jonas (31).

Bis vor Kurzem planten Wilmer und seine Verlobte noch wie verrückt ihre Hochzeit – ganz offensichtlich steckten sie auch knietief in Arbeit. "Es ist eine sehr aufregende Zeit, um weiter zu planen, einander zu verstehen und voneinander zu lernen – und ich denke, dass uns diese Zeit geschenkt wurde", so der Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight. Ob das Baby nun die Pläne durchkreuzt hat?

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato

Anzeige

Getty Images Wilmer Valderrama und Amanda Pacheco im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Wilmer Valderrama im Oktober 2019

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass die beiden ein Kind erwarten? Ja, ein wenig schon! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de