Es ist und bleibt ein Auf und Ab! Mit ihrem Liebesleben sorgen Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir für Schlagzeilen am laufenden Band. Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster zoffen sich regelmäßig – da sind Klagen über Kubis Alkoholkonsum und Empfehlungen, sich in die Psychiatrie einweisen zu lassen, ebenso wie wüste Beschimpfungen und Polizeieinsätze keine Seltenheit. Nachdem der Unternehmer nach dem letzten Beef sogar Hals über Kopf aus Dubai geflüchtet war, kehrt er jetzt zurück – die beiden feiern Versöhnung.

Dass der Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wieder in Georginas Wahlheimat Dubai zurückkehren wollte, war längst klar. Jetzt ist es endlich so weit: Er scheint das Wiedersehen mit der Rothaarigen in vollen Zügen zu genießen, denn in den Instagram-Storys des Reality-TV-Paares ist zu sehen, wie es gemütlich miteinander diniert und gemeinsam Zeit in der Metropole verbringt. "Er ist zurück", freut sich die 30-Jährige auf der Plattform über Kubis Rückkehr.

Dabei dachten die Fans bereits, dass es zwischen den beiden endgültig aus sein könnte. Kubi hatte kürzlich noch angegeben, dass er aus einem bestimmten Anlass nichts mehr mit dem TV-Sternchen zu tun haben wolle. "Der einzige Grund, weshalb ich mich wieder von Georgina getrennt habe, ist nicht ihre Krankheit, sondern ihre Erotikbilder", erklärte er, während er sich auf den Rückweg nach Deutschland machte.

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

TVNOW Georgina und Kubi bei der Sommerhaus-Wiedersehens-Show

ActionPress Georgina Fleur und Kubilay Özdemir im Juli 2020 in Köln

