Ist es nun wirklich soweit? Seit sich Justin Bieber (26) und seine Hailey (24) 2018 das Jawort gaben, wird immer wieder darüber spekuliert, ob die hübsche Blondine schwanger ist. Obwohl sich die Gerüchte zu keinem Zeitpunkt bewahrheitet hatten, gab der Sänger erst vor Kurzem zu, später einmal viele Kinder haben zu wollen. Hat er sich diesen Traum etwa jetzt schon erfüllt? Denn Fans von Justin und Hailey sind sich jetzt sicher, dass die 24-Jährige Nachwuchs erwartet!

Grund für die Annahme ist ein neuer Instagram-Post des 26-Jährigen. Der teilte nun nämlich ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er liebevoll die Hüfte seiner Partnerin umklammert und ihr ein innigen Kuss auf die Lippen drückt. Währenddessen hält das Model das Fell-Baby des Paares, Hund Oscar, behutsam in ihren Armen. "Das sind Nächte, von denen ich nur träumen konnte. Wärt ihr gestern bei mir zu Hause gewesen, wüsstet ihr, was ich meine", lauten die kryptischen Zeilen, die der "Intentions"-Interpret unter dem Pic veröffentlichte. Gab es in dieser Nacht etwa eine süße Überraschung für das junge Ehepaar?

Seine Follower begannen sofort, Verdacht zu schöpfen. "Sie ist schwanger", "Ist Hailey schwanger?", und "Oh mein Gott. Es könnte wahr sein: Baby Bieber", lauteten nur drei Kommentare, die die Gedanken von vielen anderen Usern zusammenfassten. Manche zweifelten jedoch an der Theorie – Justin habe vermutlich an neuen Songtexten gearbeitet, tippten sie.

Getty Images Justin Bieber, Februar 2020

Getty Images Hailey Bieber und Justin Bieber im Januar 2020

Instagram / oscar.bieberr Hailey Bieber und Hund Oscar

