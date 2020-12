Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Yeliz Koc (27) stimmen sich öffentlich auf Weihnachten ein! Die Turteltauben bestätigten zwar erst im August ihre Liebe, jedoch sind sie bereits zusammengezogen und präsentieren seither fleißig ihr Liebesglück im Netz. Sogar Yeliz' Hündin Luna hat sich offenbar schon an die neue Konstellation gewöhnt und taucht immer öfter in ihren Pärchen-Pics auf. Nun postete Jimi ein Bild, welches doch glatt als weihnachtliches Familienfoto durchgehen könnte!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 28-Jährige den putzigen Schnappschuss, mit dem er seinen Followern gleichzeitig "einen schönen 4. Advent" wünschte. Jimi und Yeliz strahlen in die Kamera, wobei Letztere eine blaue Weihnachtsmütze trägt und ihre Hündin in den Armen hält. Vielen Fans gefiel das Bild wohl sehr – und auch der Mutter des "Die Wilden Kerle"-Darstellers Natascha Ochsenknecht (56), denn sie kommentierte den Beitrag mit "Meine Süßen" und einem Herz-Emoji.

Natascha äußerte sich bereits in der Vergangenheit zu ihrer Schwiegertochter in spe. Sie findet, die ehemalige Bachelor-Kandidatin sei ein tolles Mädchen und herzlich willkommen in der Familie. Was haltet ihr von Jimis virtuellem Weihnachtsgruß? Stimmt unten ab!

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Realitystar

