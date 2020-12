In Elena Miras' (28) Fußstapfen zu treten, ist offenbar nicht leicht! Rund drei Monate nach der Trennung von der Love Island-Beauty gab Mike Heiter (28) bekannt, dass er frisch verliebt ist: Genau wie seine Ex ist auch seine Neue Laura Morante (30) Influencerin – und war obendrein bereits in Reality-TV-Formaten zu sehen. Wohl auch deshalb neigen einige von Mikes Fans dazu, seine neue Freundin mit Elena zu vergleichen. Davon will Laura aber nichts hören!

Das betonte die ehemalige Are You the One?-Kandidatin jetzt im Promiflash-Interview: "Was mir aufgefallen ist, dass ich immer mit Elena verglichen werde – das nervt mich!" Warum? "Weil ich bin ein komplett anderer Mensch und ich möchte auch ein komplett anderer Mensch sein und ich denke mal, sie will auch ein komplett anderer Mensch sein", stellte Laura klar. "Deswegen gibt es eigentlich keinen Vergleich."

Laura ist also ein "komplett anderer Mensch" als Elena – was mag Mike denn besonders an ihr? "Dass wir den gleichen Humor haben und wir einfach harmonieren, uns gegenseitig guttun, aufbauen und stützen", schwärmte er gegenüber Promiflash von seiner Partnerin.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juli 2020

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, ehemalige "Are You The One?"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de