Paul McCartney (78) blickt auf eine große Karriere zurück! Der Musiker baute sich seit den 60ern mit den Beatles ein wahrhaftes Imperium auf. Mit ihrem einzigartigen Sound eroberten die vier Musiker nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch die Charts und wurden zur erfolgreichsten Band der Musikgeschichte. Diese Zeit will Paul nun filmisch wieder aufleben lassen – und zwar mit einer neuen Doku-Serie!

Diese Neuigkeiten gab der Songwriter nun mit einem ersten Trailer via Twitter bekannt, in dem man Paul und den Produzenten Rick Rubin (57) sieht. In dem Video musizieren die Männer und unterhalten sich angeregt über die Songs der Beatles. Während alte Aufnahmen der Band gezeigt werden, ertönen im Hintergrund ihre größten Hits. Zu dem Clip schrieb Paul stolz: "Paul McCartney x Rick Rubin. Eine bevorstehende dokumentarische Veranstaltung. Demnächst!"

Wie das Web-Magazin Deadline zudem berichtet, soll die Dokumentation aus sechs Episoden bestehen und einen Blick hinter die Kulissen von Pauls großer Karriere gewähren. Einen Namen hat die Serie bisher noch nicht – einige Details zum Inhalt sind jedoch bekannt: So sollen in dem Projekt Master-Bänder verarbeitet sein, die bisher noch nie die berüchtigten Abbey-Road-Studios verlassen haben.

Anzeige

Getty Images Die Beatles am Londoner Flughafen im Februar 1964

Anzeige

Getty Images Rick Rubin, Musikproduzent

Anzeige

Getty Images Paul McCartney 2017 bei einem Auftritt in Illinois

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de