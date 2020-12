Damit hat wohl niemand gerechnet! Michelle Schellhaas (25) wurde durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt. Die große Liebe fand die 25-Jährige in dem Kuppel-Format zwar nicht, jedoch ist sie seitdem einem breiten Publikum bekannt. Als Influencerin gibt die Blondine viel von ihrem Leben preis. Doch diese News konnte sie erfolgreich bis zum Schluss geheim halten: Michelle war heimlich schwanger – und ist nun Mama einer kleinen Tochter geworden!

Das berichtete die frischgebackene Mutter gegenüber RTL: Der Vater ist ihr Freund Pietro, den sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Das junge Paar könnte nicht glücklicher über seinen kerngesunden Spross sein! Außer dem Papa wusste zuvor kaum jemand von der Schwangerschaft – nicht einmal ihre engsten Freunde. Grund dafür war ihre Angst, ihr ungeborenes Baby zu verlieren.

In der Vergangenheit habe ihr Ex-Freund sie dazu gezwungen abzutreiben, was bei darauffolgenden Schwangerschaften zu Problemen führen kann. Mit Promiflash sprach die Beauty im Mai offen über ihre Abtreibung: "Ich denke seitdem sehr oft daran, wenn nicht sogar jeden Tag. So etwas wird man nie vergessen", erzählte Michelle im Interview.

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas. November 2020

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas im Oktober 2019

TVNOW Michelle Schellhaas, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

