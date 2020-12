Michelle Schellhaas (25) zeigt stolz ihr kleines Wunder! Am Mittwoch machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin publik: Sie ist Mutter geworden! Für ihre Fans kam diese Neuigkeit total überraschend – schließlich hatte die Blondine ihre Schwangerschaft vollkommen für sich behalten und keinerlei Babybauch-Bilder veröffentlicht. Jetzt sind die schönen News aber raus und Michelle teilt sogar ein erstes Foto ihrer Tochter mit ihrer Community!

In ihrer Instagram-Story postete die 25-Jährige am Dienstagmittag den Schnappschuss ihres Sprösslings: In einem weißen Strampler mit rosa Blüten-Aufdruck liegt die Kleine auf ein Kissen gebettet, ihr Gesicht ist jedoch von einem Herz-Emoji verdeckt. Zu der Aufnahme schrieb Michelle überglücklich: "Mein Leben!" Einen Namen oder weitere Details verriet sie jedoch nicht.

Für die einstige Reality-TV-Darstellerin ist es keinesfalls selbstverständlich, Mama geworden zu sein: Denn während der gesamten Schwangerschaft fürchtete die Frankfurterin, ihr Baby zu verlieren. Grund dafür waren gefährliche Antikörper, die ihr Körper gebildet hatte. Ihre Tochter kam jedoch gesund zur Welt.

Instagram / michelleschellhaas_official Tochter von Michelle Schellhaas, Dezember 2020

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas, "Der Bachelor"-Teilnehmerin

