Michelle Schellhaas (25) offenbarte nun ihre großen Ängste während der vergangenen neun Monate! Am Mittwochmorgen machte die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin überraschend bekannt: Sie ist von der Öffentlichkeit unbemerkt Mama geworden! Ihre Schwangerschaft hielt die Reality-TV-Beauty zuvor komplett für sich – und zwar aus einem sehr guten Grund: Denn Michelle musste die ganze Zeit befürchten, dass sie das Kind wegen eines medizinischen Problems verlieren könnte!

Im Interview mit RTL berichtete die Blondine von ihren Sorgen: Alles fing damit an, dass Michelle Anfang 2019 eine Abtreibung hatte. Dabei bekam die Frankfurterin wegen ihrer Blutgruppe Rhesus negativ eine sogenannte Rhesus-Spritze, die die Entstehung von schädlichen Antikörpern in ihrem Körper verhindern sollte – doch eben diese Immunglobuline, die ein zukünftiges Baby gefährden und zu einer Fehlgeburt führen können, bildeten sich trotzdem. Deswegen habe Michelle während ihrer Schwangerschaft um die Gesundheit ihrer Tochter gebangt: "Ich war im Krankenhaus und da wurde mir so Panik gemacht, dass es mit der Kleinen gar nicht gut aussieht. Ich bin da echt zusammengebrochen!", schilderte sie.

Deswegen habe sie ihr Babyglück gar nicht erst publik gemacht: "Ich hätte es so gerne voller Stolz präsentiert, aber meine Angst war die ganze Zeit viel zu groß, dass ich es noch verliere." Schlussendlich haben sich die Befürchtungen glücklicherweise nicht bestätigt: Ihre Tochter ist gesund und munter zur Welt gekommen.

TVNOW Michelle Schellhaas, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas im Oktober 2019

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas, Ex-Bachelor-Kandidatin

