Bei den Klums hat der Weihnachtsmann aber ordentlich zugeschlagen! Bis vor Kurzem war die ganze Familie rund um Heidi Klum (47) noch in Berlin – und unterstützte die Model-Mama bei den Dreharbeiten für die 16. Staffel von Germany's Next Topmodel. Nun scheint es so, als seien sie wieder zurück in ihrer Heimat Los Angeles – und ordentlich in Feiertagsstimmung. Denn auf Social Media teilte die 47-Jährige jetzt einen weihnachtlichen Schnappschuss und präsentierte die zahlreichen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.

Auf Instagram teilte Heidi ein Foto mit ihren Liebsten. Sie selbst knutscht mit Tom (31) vor dem Weihnachtsbaum – während ihre vier Kinder und Toms Bruder Bill (31) ebenfalls für das Foto posieren. Jeder trägt eine Weihnachtsmütze mit dem eigenen Namen drauf und Heidis Kinder verstecken wie gewohnt ihre Gesichter. Was auf dem Foto besonders auffällt, sind die unglaublich vielen Geschenkpakete. Anscheinend waren alle Bewohner des Hauses nicht nur besonders artig in diesem Jahr, sondern auch ordentlich in Schenklaune!

Verwunderlich ist, dass auch Tochter Leni (16) ihr Gesicht auf dem Foto verdeckt. Seitdem sie nämlich mit ihrer Mama auf dem Cover der Vogue zu sehen war, kennt die ganze Welt das Gesicht der schönen 16-Jährigen: Und darauf ist Heidi auch besonders stolz.

ActionPress Heidi Klum und ihre Kids in Berlin im Oktober 2020

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum auf einer Benefizgala in Hollywood im März 2018

