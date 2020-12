Stars sind eben doch nur normale Menschen! Jennifer Lopez (51) gehört seit Jahren zu den absoluten Megastars. Egal, ob als Sängerin oder Schauspielerin – die US-Amerikanerin ist eine der ganz Großen. Doch ihr Name öffnet eben nicht alle Türen. Als sie mit ihrer Tochter Emme (12) vor ein paar Tagen shoppen gehen wollte, musste sie sich – wie alle anderen Kunden eben auch – hinten anstellen!

Am vergangenen Sonntag machte J.Lo mit ihrer Tochter einen Abstecher zur Luxusmarke Gucci, wie Daily Mail berichtet. Doch aufgrund der aktuellen Pandemie wird dort gerade nur eine bestimmte Anzahl an Kunden auf einmal ins Geschäft gelassen. So musste das Duo genau wie einige andere auch geduldig hintereinander warten, bis ihnen Einlass zu den sündhaft teuren Fashionartikel gewährt wurde.

Jennifer und Emme werden oft beim gemeinsamen Shopping-Ausflug gesichtet. Dabei ist das Mutter-Tochter-Gespann immer ziemlich stylish unterwegs. Am Wochenende trug die Mutter eine weite Jeans mit ärmellosem Shirt und Emme ein luftiges Hemd auf einer Boyfriendjeans, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Tochter Emme Maribel Muñiz im Oktober 2012

Anzeige

Instagram / jlo Die Sängerin Jennifer Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de