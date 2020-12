Willi Herren (45) und seine Frau Jasmin (42) sind megastolz! In den vergangenen Wochen haben sich der Schlagerstar und seine Partnerin dem Abenteuer Temptation Island V.I.P. gestellt und den Treuetest am Ende auch bestanden. Vergangene Woche endete das Experiment und die beiden konnten sich endlich wieder in die Arme schließen. Beim letzten Lagerfeuer der Show konnten alle Missverständnisse geklärt werden und das Paar die Sendung glücklich verlassen. Gegenüber Promiflash haben Willi und Jasmin nun verraten, was sie aus dem Experiment mitgenommen haben.

"Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich meinem Mann mehr als hundert Prozent vertrauen kann, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass er fremdgeht oder andere Frauen interessanter findet als mich", erklärte die 41-Jährige im Promiflash-Interview. Für den Musiker sei das nie eine Option gewesen – er war sich von Anfang an sicher, dass sie die Fremdflirt-Show auch wieder gemeinsam verlassen werden. "Dieses Experiment ist echt ein Auf und Ab. Ich hatte schon die ganze Zeit gedacht, dass wir das ganz gut meistern. Wir sind ein wirklich eingespieltes Team", meinte Willi. Auch er habe gemerkt, dass er seiner Frau stets vertrauen kann: "Ich muss wirklich sagen, dass wir eines der wenigen Paare waren, wo das Vertrauen zum Partner wirklich größer war."

Tatsächlich konnten sich nicht alle Pärchen so bedingungslos vertrauen wie die Herrens. "Wenn wir sehen, wie sich andere geschlagen haben und wie wir uns geschlagen haben, dann sind wir verdammt stolz darauf und glücklich, dass das alles so gelaufen ist", stellte der Entertainer klar. Damit spielte er wohl auf Calvin Kleinen und Roxy an, die den Versuchungen bei "Temptation Island" nicht widerstehen konnten. Die Reality-TV-Teilnehmerin beendete die Beziehung zu dem Hobby-Sänger beim letzten Lagerfeuer.

Anzeige

TVNOW Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Willi Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de