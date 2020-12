Prinzessin Estelle von Schweden (8) und ihr Bruder Prinz Oscar (4) versüßen ihren Mitbürgern die Weihnachtszeit! Bereits Anfang Dezember hatten Kronprinzessin Victoria (43) und ihr Mann Prinz Daniel (47) gemeinsam mit ihren zwei Sprösslingen wie jedes Jahr mit einem Video die Vorweihnachtszeit eingeläutet – und die erste Kerze am Adventskranz entzündet. Inzwischen brennt schon längst die vierte und die Festtage stehen kurz vor der Tür – deshalb wollen Estelle und ihr Bruder Bedürftigen nun eine Freude machen!

Am Dienstag wurde auf dem Kungahuset-Instagram-Account ein Video veröffentlicht, das die Herzen der Fans zum Schmelzen bringt: Darin besuchen die beiden Royal-Kids gemeinsam mit ihren Eltern eine Einrichtung, die Spenden in Form von Kinderspielsachen sammelt, um diese dann an Bedürftige weiterzugeben – und bringen eine ganze Kiste voller bunter Kartons mit. In dem süßen Clip wird Estelle von ihrem Vater gefragt, ob es nicht schön sei, Geschenke zu machen – daraufhin erklärt die kleine Prinzessin ganz ehrlich: "Ich liebe es, sie zu verschenken und ich liebe es, sie zu bekommen!"

Gemeinsam mit Victoria und Daniel verpacken die Achtjährige und ihr Bruder anschließend ihre Mitbringsel in Geschenkpapier und legen sie unter einem Weihnachtsbaum ab. "Das gibt mir ein Gefühl von Weihnachten", freut sich Estelle – Oscar hat dagegen nur Augen für eine Kiste voller Lebkuchen, die er auch sofort vernascht.

Kaffegruppen/Swedish Royal Court Prinzessin Victoria von Schweden mit ihrem Mann Daniel und ihren Kindern Estelle und Oscar, 2020

Getty Images Prinzessin Estelle von Schweden und ihre Mutter Prinzessin Victoria im Juli 2019

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden mit ihren Kindern Estelle und Oscar

