Auf diesem süßen Weihnachtsfoto sind Jessica Paszka (30) und ihr Johannes Haller (32) schon zu dritt! Die einstige Bachelorette und ihr Liebster hatten erst vor einigen Tagen eine zuckersüße Nachricht in den sozialen Medien bekannt gegeben: Nach wochenlangen Spekulationen ihrer Fans bestätigte die hübsche Influencerin ihre Schwangerschaft. Seither versteckt sie ihre Wölbung nicht mehr – ganz im Gegenteil: Jessi und Johannes teilten ein gemeinsames festliches Pic mitsamt niedlichem Babybauch auf Social Media!

Mit diesem Instagram-Post dürfte Jessi ihren Fans eine Freude bereitet haben: Auf dem Foto posieren sie und Johannes eng umschlungen vor einem dunklen Hintergrund. Während die 30-Jährige ihre Wölbung in einem engen roten Kleid aus fließendem Stoff in Szene setzt, sorgt ihr Liebster mit einem liebevoll eingepackten Geschenk für Weihnachtsstimmung. "Wir wünschen euch allen von ganzem Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest", schrieb die Pretty in Plüsch-Gewinnerin.

Ihre Follower sind ganz entzückt: Zahlreiche User hinterließen dem Paar nicht nur weihnachtliche Emojis, sondern auch etliche Komplimente. "Nächstes Jahr feiert ihr Weihnachten schon zu dritt", "Was für ein schönes Foto" oder auch "Ihr seid so ein schönes Paar", ließen ein paar Fans in der Kommentarspalte ihres Idols verlauten.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka im Dezember 2020

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

