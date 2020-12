Sie sind ziemlich relaxt unterwegs! Joe Jonas (31) und Sophie Turner (24) sind vor einigen Monaten zum ersten Mal Eltern einer bezaubernden Tochter geworden. Besonders viel geben die beiden von ihrem Babyglück aber nicht preis. Doch nun verbrachte das Paar ganz offensichtlich mal wieder etwas Zeit zu zweit: Joe und Sophie wurden beim entspannten Bummeln in ziemlich lässigen Outfits von Paparazzi erwischt!

Fotografen lichteten die beiden vor wenigen Tagen im beliebten Ski-Ort Mammoth Lakes in Kalifornien ab. Gemeinsam schlenderten die Schauspielerin und der Sänger durch das Örtchen, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Dabei rockte Sophie eine hellblaue Skihose und ein gemustertes Sweatshirt, während Joe in einer schlichten schwarzen Kombi neben ihr herlief. Worauf aber keiner der zwei verzichten konnte: gemütliche Hausschuhe! In ihren Schlappen stiefelten sie aus einem Lebensmittelladen heraus.

Zuletzt wurden die 24-Jährige und der Jonas Brothers-Sänger bei einem entspannten Spaziergang mit ihrer Tochter abgelichtet. Paparazzi hatten die kleine Familie Mitte Dezember bei einem Walk erwischt. Auf die Privatsphäre ihrer Tochter hatte das Duo aber großen Wert gelegt – der Kinderwagen war nämlich mit einem Tuch abgeschirmt.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Januar 2020

Marksman / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner

Marksman / MEGA Joe Jonas, Sophie Turner und ihr Baby Willa im Dezember 2020

