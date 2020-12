Auch bei den Alles was zählt-Stars kommt langsam Weihnachtsstimmung auf! In der Daily Soap feierte Familie Steinkamp vergangenes Jahr gemeinsam das Fest – diesmal könnte sich das jedoch schwierig gestalten. Richard (Silvan Pierre-Lerich) muss wahrscheinlich auf seine Liebsten verzichten – zumindest sitzen seine Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 39) mit ihrem Kind in Paris und seine Frau Simone (Tatjana Clasing, 56) in den USA fest. Doch wie sieht es eigentlich im realen Leben aus? Promiflash haben die Serienstars verraten, wie sie Weihnachten verbringen.

Ania Niedieck (37) kehrte erst kürzlich als Isabelle Reichenbach nach ihrer Babypause ans AWZ-Set zurück und etabliert als Mutter mittlerweile ihre eigenen Familientraditionen. Promiflash berichtet sie: "Ich mache es mir zusammen mit meinem Mann und meinen zwei Kindern zu Hause kuschelig. Wir backen und verzieren gerade ein Lebkuchenhaus, das macht echt Spaß." Tijan Njie (29) wird das Fest ebenso mit seiner Familie verbringen. "Für mich steht Weihnachten ganz im Zeichen der Gemeinsamkeit. Ich bin mit meiner Familie zusammen und wir genießen die Zeit zusammen", erzählt der Mo-Darsteller. Auch Julia Wiedemann, die seine Serienfreundin Lucie Ziegler verkörpert, feiere das Fest im Kreise ihrer Liebsten zu Hause – jedoch kleiner als sonst.

Cheyenne Pahde will die besinnliche Zeit mit ihrer Zwillingsschwester bei ihrer Familie in München verbringen. Sie verrät: "Im kleinen Kreis genießen wir es, zusammen zu sein und gut zu essen. Dieses Jahr haben wir uns einen nachhaltigen Baum besorgt, der hoffentlich noch ganz viele Weihnachten übersteht." Doch der AWZ-Star möchte noch mehr Gutes tun: Cheyenne sammelt außerdem Sachspenden für die Bahnhofsmission Köln.

