Die Pahde-Zwillinge legen Wert auf ein umweltschonendes Weihnachtsfest! Valentina (26) und Cheyenne (26) sind ein Herz und eine Seele. Obwohl sie in unterschiedlichen Städten leben, versuchen sie sich so oft wie möglich zu sehen. Valentina steht in Berlin als Sunny Richter am Set von GZSZ vor der Kamera. Cheyenne dreht als Marie Schmidt in Köln für Alles was zählt. Für die Festtage machen sich die Schwestern aber auf den Weg in ihre Heimatstadt München, wo sie umweltfreundlich feiern wollen.

Zum Fest der Liebe freuen sich die Blondinen vor allem auf ihre Familie. Im kleinen Kreis würden sie es genießen, zusammen zu sein und gut zu essen, erzählt Cheyenne gegenüber Picture Puzzle ihre Pläne für die Festtage. "Dieses Jahr haben wir uns einen nachhaltigen Baum besorgt, der hoffentlich noch ganz viele Weihnachten übersteht", verrät sie weitere Details. Damit meint sie einen Baum, der nicht gefällt wurde, sondern in einem Topf wächst. Die Tanne würde aber natürlich vom Christkind geschmückt, scherzt die Wahlkölnerin.

2020 möchte Cheyenne aber nicht nur ihrer Familie eine Freude machen und der Umwelt Gutes tun: Der AWZ-Star sammelt Sachspenden für die Bahnhofsmission Köln. "Wenn ich in diesem Jahr eins noch mal mehr erkannt habe, ist es, dass es immer Menschen geben wird, denen es schlechter geht als uns", erklärt sie ihr Engagement für den guten Zweck. Dafür verzichte sie selber auf Dinge wie einen Adventskalender und kaufe jemandem etwas zu essen, der es wirklich braucht.

Instagram / valentinapahde Cheyenne und Valentina Pahde, Schauspielerinnen

Getty Images Cheyenne und Valentina Pahde bei der Mercedes-Benz Fashion Week, Januar 2020

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde, "Alles was zählt"-Darstellerin

