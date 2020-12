Bauer sucht Frau endete für Andy und seine Hofdame Nicole in einem Debakel! Zur Vorgeschichte: Zunächst wollte der Landwirt Nicole besser kennenlernen – ein herber Schlag für ihre Konkurrentin Maya. Andy und seine Auserwählte sprachen sogar schon von einer festen Beziehung. Nach den Dreharbeiten kriselte es jedoch zwischen den beiden, woraufhin Andy wieder Kontakt zu Maya aufnahm, die ihn erneut besuchte und sogar Zärtlichkeiten mit ihm austauschte. Im Finale dann die plötzliche Wendung: Andy gestand letztlich doch wieder Nicole seine Gefühle. Die machte ihm allerdings eine deutliche Ansage und gab ihm den Laufpass. Eine übertriebene Reaktion? Im Netz erklärt die 37-Jährige nun ihren Ausraster.

In einem Instagram-Video berichtet die Ex-Hofdame jetzt von einem klärenden Gespräch, dass sie abseits der Kameras während der Show mit Andy geführt hatte. "Ich hab in keinster Weise zu ihm gesagt, dass das [mit uns] vorbei ist. Ich habe nie zu ihm gesagt: 'Ich bin leer, fahr nach Hause', so wie er das im Finale gesagt hat. Das war nicht so!" Im Anschluss daran hätten sie eine Weile keinen Kontakt gehabt – Nicole habe Abstand gebraucht. Als er ihr dann kurz vor dem großen TV-Wiedersehen mitteilte, dass Maya bei ihm zu Gast sei und sie sich geküsst hätten, seien bei ihr bittere Tränen geflossen.

Dass Andy nach ihrer Abreise sofort Maya zu sich auf den Hof zurückholte – völlig unverständlich für Nicole! "Ich dachte: 'Was geht denn jetzt ab? Hast du dich jetzt von mir getrennt? Waren wir jetzt zwischenzeitlich getrennt? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt?' So war das!", erklärt die Mutter einer Tochter. Ihre heftige Reaktion sei also gerechtfertigt und nachvollziehbar.

TVNOW Maya und Andy bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW Andy und Nicole bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW Andy und Nicole, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

