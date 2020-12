Sarah (29) und Dominic Harrison (29) sind schon so richtig in Weihnachtsstimmung! In den sozialen Medien überraschen sie ihre Fans immer wieder mit festlichen Posts und stimmungsvollen Schnappschüssen. Kein Wunder also, dass sich die Familie besonders darauf freut, die besinnliche Zeit mit ihren kleinen Töchtern Mia (3) und Kyla zu verbringen. In den vergangenen Jahren stießen die Harrisons während der Vorweihnachtszeit aber auch auf so manche Herausforderung: Wegen ihres großen Bekanntheitsgrades war es für Sarah und Dominic nicht einfach, volle Weihnachtsmärkte zu besuchen!

"Ich will das für meine Kinder genauso schön machen, wie ich es auch erlebt habe", erklärte Sarah in der "Die Peter Maffay Radio Show". Doch das gestalte sich für sie oftmals schwierig – die hübsche Blondine rief sich die vergangenen Jahre ins Gedächtnis: "Wir sind sehr bekannt hier in Deutschland, weshalb es nicht immer so einfach ist, über volle Weihnachtsmärkte zu laufen." Für die Influencerin stehe während der besinnlichen Zeit allerdings sowieso etwas ganz anderes an erster Stelle – nämlich die gemeinsame Zeit mit der Familie.

Die diesjährige Vorweihnachtszeit dürfte für die Harrisons aber ohnehin nervenaufreibend genug sein. Der Grund: Vor wenigen Tagen hatten Sarah und Dominic mitsamt ihren beiden Töchtern Deutschland hinter sich gelassen, um sich ein neues Leben in der arabischen Metropole Dubai aufzubauen. "Wir feiern dieses Jahr das erste Mal ganz allein Weihnachten – und ich bin mir sicher, dass es trotzdem wunderschön wird", teilte Sarah bereits auf Instagram mit.

