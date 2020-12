Ob Sarah Harrison (29) wohl eine gute Polizistin gewesen wäre? Die 29-Jährige arbeitet mittlerweile als erfolgreiche Influencerin und ist zudem zweifache Mutter. Die Blondine lässt ihre Community stets an ihrem Alltag und Privatleben teilhaben – also ist es nicht wirklich verwunderlich, dass sie jetzt ein weiteres Geheimnis mit ihren Fans teilte. In einer Radioshow verriet Sarah jetzt, welchem Job sie eigentlich nachgehen wollte – und warum das nicht geklappt hat.

In der Peter Maffay Radioshow plauderte Sarah darüber, welchen Traumjob sie früher hatte. "Mein Traum war es immer Polizistin zu werden. Ich hab es aber leider nicht geschafft", erzählte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Natürlich wollte Moderator Peter Maffay (71) daraufhin von ihr wissen, warum es bei der Polizei nicht klappen wollte: Und daraus machte Sarah kein Geheimnis. "Damals [scheiterte es] tatsächlich noch am Sport", gestand die 29-Jährige. Wer hätte das gedacht? Dabei war sie dieses Jahr sogar als Coach bei The Biggest Loser zu sehen.

Für den Polizeidienst hat es also nicht gereicht – für Stress mit den Ordnungshütern aber sehr wohl. Sarah erzählte, dass sie früher einmal Blumen aus dem Beet eines Rathauses herausgerissen habe. "Am Nachmittag hat die Polizei an der Tür geklingelt und mein Papa hat die Türe aufgemacht. Dann mussten wir das Rathaus putzen", erzählte die Influencerin.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla in München im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im September 2020

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Sarah Harrison als Trainer des Secret Teams von "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de