Hinter Paulina Ljubas (24) liegen ein paar schwierige Jahre! Vor etwa einem Monat machten die Ex-Köln 50667-Darstellerin und ihr Liebster Henrik Stoltenberg ihre Beziehung offiziell. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und verbringen jede freie Minute miteinander. Noch immer kann die Influencerin ihr Glück kaum fassen und schwebt mit dem Politiker-Enkel auf Wolke sieben. Paulina verriet jetzt, dass sie aber auch weniger glückliche Zeiten kennt!

"Ich hatte eine Angst- und Panikstörung und sehr schlimme Depressionen. Das Ganze hat angefangen, als ich 16 Jahre alt war", offenbarte die Beauty ihren Fans am vergangenen Dienstag in ihrer Instagram-Story. Drei Jahre lang sei sie bei einem Psychiater in Behandlung gewesen, weil ihre Panikattacken zeitweise so schlimm waren, dass sie keine Luft mehr bekommen habe, erklärte sie weiter. Von heute auf morgen hätten ihre Angstzustände begonnen: "Angefangen hat alles damit, als ich eines Nachts Angst hatte, mich in meinem eigenen Bett umzudrehen", verriet sie auf eine Zuschauerfrage hin und erklärte unter Tränen, dass diese Zeit die schlimmste in ihrem Leben gewesen sei.

Ihre Vergangenheit habe sie aber auch stark gemacht, wovon sie heute im Bezug auf Shitstorms, die sie erreichen würden, profitiere. "Ich denke mir dann immer: 'Was willst du mir antun, was schlimmer sein könnte als das, was ich schon durchlebt habe?'", stellte Paulina in dem Social-Media-Beitrag klar.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin



