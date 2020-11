Paulina Ljubas (23) ist offenbar überglücklich! Vor wenigen Wochen lernte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin den Love Island-Star Henrik Stoltenberg kennen – und lieben. Seine Beziehung machte das Paar aber erst vor wenigen Tagen offiziell. Seitdem zeigen sich Paulina und Henrik regelmäßig zusammen im Netz – sie teilten sogar schon ihr erstes gemeinsames Kussfoto. Aber wie genau läuft es in ihrer noch recht frischen Beziehung eigentlich?

In ihrer Instagram-Story erklärte Paulina nun, dass ihre Partnerschaft mit Henrik sehr gut funktioniere:

"Er macht mich unheimlich glücklich." Dabei habe sie nie gedacht, dass sie in den nächsten Jahren noch einmal einen Mann so sehr in ihr Leben lassen würde. "Aber mir war klar, wenn ich noch einmal eine Beziehung eingehe, dann nur, wenn ich mir zu 100 Prozent sicher bin", fügte die Laiendarstellerin hinzu. Sie und Henrik seien jeden Tag und jede Nacht zusammen, ohne sich auf die Nerven zu gehen – und das, obwohl sie eigentlich beide Menschen seien, die sehr viel Zeit brauchen. "Ich denke, das ist ein gutes Zeichen", fasste das TV-Sternchen zusammen.

Wie ernst es bei dem Paar ist, hat es aber auch schon vor ein paar Tagen deutlich gemacht: Henrik verriet, dass er und Paulina schon bald zusammenziehen wollen und sogar bereits auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung seien.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina und Henrik im November 2020

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de