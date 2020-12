Was für eine tolle Überraschung an den Festtagen! Für Conor McGregor (32) läuft es privat zurzeit ziemlich gut: Erst im Sommer dieses Jahres hielt der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer um die Hand seiner Dee Devlin an. Nach über zwölf Jahren Beziehung und zwei süßen Kindern wollen die beiden tatsächlich den nächsten Schritt wagen. Und nun krönen sie ihr Liebesglück erneut: Conor gab bekannt, dass das Paar sein drittes Baby erwartet!

Diese zuckersüße Neuigkeit verpackte der 32-Jährige nun mit einem ziemlich niedlichen Weihnachtsbeitrag. Zusammen mit seiner Verlobten und den zwei Kids Croia und Conor Jack posiert die Familie vor ihrem Christbaum und strahlt in passenden Pyjamas in die Kamera. "Frohe Weihnachten an alle, von meiner Familie an deine. Wir sehnen 2021 schon so sehr herbei", betitelte der Sportler seinen weihnachtlichen Instagram-Beitrag. Doch aufmerksame Fans dürften das besondere Detail schon bemerkt haben: Ganz dezent hält Conors ältestes Kind auf dem Schnappschuss den Ultraschall von Baby Nummer drei in den Händen.

Conors Fans sind bei diesen News total aus dem Häuschen. "Alles Gute, Bro. Frohe Weihnachten an dich und deine Familie", "Frohe Weihnachten an die immer größer werdende Familie McGregor" oder "Yeah, noch ein Baby", kommentierten unter anderem drei Fans. Seid ihr überrascht, dass die beiden noch ein Kind erwarten? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Conor McGregor, Sportler

Instagram / deedevlin1 Dee Devlin und Conor McGregor

Instagram / thenotoriousmma Dee Devlin und Conor McGregor, August 2020

