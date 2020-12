Riccardo Simonetti (27) ist von seinen Emotionen überwältigt. Vor wenigen Tagen machte der Entertainer öffentlich, dass er vergeben ist. Mit dem 37-jährigen Steven aus New York führt das Model die erste Beziehung in seinem Leben. Lange hatte der 27-Jährige überlegt, ob er seine Liebe besser privat halten solle. Doch jetzt sprach Riccardo ganz offen darüber, was er für Steven empfindet und verriet: Mit solch romantischen Gefühlen sei er zuvor nie konfrontiert gewesen!

"Ich kannte diese intensiven Gefühle für einen Menschen nicht. Und ich wusste auch nicht, dass ich so romantisch sein kann", erklärte Riccardo nun gegenüber Bunte. Obwohl der Autor in vielen anderen Lebenslagen sehr selbstbewusst ist, hat er mit der Beziehung zu Steven völlig neues Terrain betreten. "Was ich jetzt mit 27 erlebe, erleben andere als Teenager", stellte der Moderator fest.

Warum sich Riccardo mit einer festen Beziehung so viel Zeit gelassen hat, habe viel mit seiner sexuellen Orientierung zu tun, gab er weiterhin zu verstehen. "Ich habe lange mit meiner Sexualität gehadert, weil ich aufgrund meiner femininen Art schon als Kind als 'schwul' beschimpft wurde. Ich wollte es mir lange nicht eingestehen", erläuterte der "About You Award"-Preisträger. Es habe in der Vergangenheit zwei Männer gegeben, mit denen er sich eine Liebesbeziehung habe vorstellen können. "Aber daraus ist nie etwas geworden", berichtete Riccardo.

