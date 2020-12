Was für ein schönes Weihnachtsgeschenk! Eigentlich verzichtet Cheyenne Ochsenknecht (20) stets darauf, ihren Freund in der Öffentlichkeit zu zeigen. Zwar veröffentlichte die Tochter von Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (64) schon mehrere Posts mit ihrem Herzbuben – doch dabei achtete sie immer darauf, sein Gesicht nicht zu präsentieren. Ihre Meinung in Bezug darauf scheinen die werdende Mutter und der Vater ihres Babys wohl geändert zu haben: Pünktlich zum frohen Fest stellt Cheyenne nun erstmals ein unzensiertes Foto mit ihrem Partner online!

Zu einem Foto, das sie an der Seite ihres Freundes zeigt, schreibt Cheyenne schlicht: "Frohe Weihnachten von uns." Mit "uns" meint die Blondine nicht nur ihren Liebsten, sondern auch ihr ungeborenes Kind. Tatsächlich ist es zusätzlich zur Partner-Premiere auch das erste Mal, dass das Model seinen Babybauch mit einem Instagram-Beitrag in Szene setzt. Den Post kommentiert der Mann, der nun endlich ein Gesicht in der Öffentlichkeit hat, mit den schlichten Worten: "Babymama"

Heiligabend verbrachte das Paar im Kreise der Familie – mit Cheyennes Mama Natascha, ihren Brüdern Wilson (30) und Jimi (28) und Jimis Freundin Yeliz Koc (27). Auch der Schauspieler und die Ex-Bachelor-Kandidatin lassen sich einen Weihnachtspost nicht nehmen. Zu einem Pärchen-Schnappschuss schreibt Yeliz: "Keine perfekten und typischen Instagram-Fotos, aber für mich ist es perfekt."

