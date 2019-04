Jetzt hat sie die Gerüchte bestätigt! Bereits seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Cheyenne Ochsenknecht (19) vom Single-Markt sein soll. Vor Kurzem teilte das Model zudem ein verdächtiges Knutschfoto in den sozialen Medien und heizte die Spekulationen damit nur weiter an. Nun machte die Tochter von Uwe (63) und Natascha Ochsenknecht (54) ihre Liebe offiziell: Cheyenne ist tatsächlich wieder in festen Händen!

Dieses süße Gerücht bestätigte die 19-Jährige jetzt im RTL-Interview. "Ja, ich habe einen Freund, ich bin frisch verliebt", gab die Blondine preis. Viel mehr ließ sich die kleine Schwester von Jimi Blue (27) und Wilson Gonzales (29) allerdings nicht entlocken. Ihre neue Beziehung möchte sie einfach noch für sich behalten und genießen.

Die erste Vermutung, dass die Promi-Tochter eine neue Liebe gefunden hat, kam bereits Anfang März auf: Via Instagram stellte sich Cheyenne den Fragen ihrer Fans. Auf die Nachfrage, ob sie einen neuen Freund habe, teilte die gebürtige Münchnerin einen vielsagenden Schnappschuss, auf dem sie vermutlich die Hand ihres Liebsten hält. Würdet ihr euch freuen, wenn Cheyenne ihren aktuellen Partner bald der Öffentlichkeit vorstellen würde? Stimmt ab!

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ein Unbekannter

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht im März 2019

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

Würdet ihr euch freuen, wenn Cheyenne ihre neue Liebe bald der Öffentlichkeit vorstellen würde? Ja, auf jeden Fall! Nein, das interessiert mich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



