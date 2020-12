Dieses Update wird sicherlich viele Fans von Farina Opoku beruhigen! Im Dezember 2018 heiratete die Beauty, die im Netz unter dem Namen Novalanalove bekannt ist, ihren Partner Pouya – alias DJ Yeezy. Im darauffolgenden September hielten sie eine zweite Zeremonie auf Ibiza ab. Schon kurz darauf rankten sich jedoch Krisengerüchte um die beiden, weil sie kaum noch gemeinsame Bilder auf Social Media veröffentlichten. Daraufhin stellte das Paar klar, dass es seine Beziehung schlichtweg nicht im Netz ausbreiten wolle. Pünktlich zu Weihnachten postete Farina jetzt jedoch endlich ein neues Foto von sich und Pouya!

In ihrer Instagram-Story ließ die Netz-Schönheit ihre Fans an ihrem Heiligabend teilhaben. Unter den Aufnahmen war auch ein seltener Schnappschuss mit ihrem Mann: Farina und Pouya sitzen Seite an Seite an der Festtagstafel – und lächeln entspannt in die Kamera. Beide haben sich für den Anlass mächtig rausgeputzt: Die Brünette ist wie immer top gestylt und trägt ein dunkelrotes Samtkleid mit XXL-Ausschnitt. Ihr Gatte glänzt mit einem schicken schwarzen Hemd.

Auch ihr liebstes Weihnachtsgeschenk – das sie vermutlich von ihrem Mann bekommen hat – präsentierte Farina stolz in ihrer Story: Ein funkelnder Ring mit einem riesigen grünen Stein in der Mitte. "Ich muss dieses Jahr wirklich ein braves Mädchen gewesen sein", schrieb sie dazu und ergänzte einige passende Emojis.

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove an Weihnachten

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove an Weihnachten

Instagram / novalanalove Farina Opokus Weihnachtsgeschenk

