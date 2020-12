Beyoncé Knowles-Carter (39) liebt es, Mutter zu sein! Schon häufiger machte die Sängerin deutlich, dass ihre Familie an erster Stelle steht. Mit ihrem Ehemann Jay-Z (51) hat sie drei Kinder: Blue Ivy (8) und die Zwillinge Rumi (3) und Sir (3). Ihr Privatleben hält die "Love On Top"-Interpretin allerdings gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr freuen sich ihre Fans, wenn sie dann doch mal einen seltenen Einblick in den Familienalltag gewährt. Jetzt teilte ein Mitarbeiter herzerwärmende Aufnahmen von Beyoncé und ihrem Nachwuchs.

Auf Instagram postete Manuel A. Mendez, ehemaliger persönlicher Assistent der Musikerin und jetzt Stylist von Blue Ivy, einen Ausschnitt aus Beyoncés Dokumentarfilm "Homecoming" von 2019. In der Szene sieht man die Familie Carter draußen im Garten sitzen, während die 39-Jährige ihren Kids aus einem Buch vorliest. "Wenn du eine Mutter bist, gibt es eine Liebe, die du mit deinen Kindern erlebst, die tiefer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Die Liebe ist nicht von dieser Welt", erklärt sie auf emotionale Weise das Gefühl, dass nur Eltern empfinden können.

Schon vor Kurzem sprach die gebürtige Texanerin über ihr Vorhaben, weniger zu arbeiten und mehr Zeit in ihre Familie zu investieren. So verriet sie der britischen Vogue, dass sie bereits im Alter von 15 Jahren auf der großen Showbühne stand. Die Künstlerin, die schon als Mitglied der Girlband Destiny's Child und später auch solo große Erfolge feierte, möchte zur Ruhe kommen und sehne sich nach Entschleunigung.

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei den Grammys in NYC im Januar 2018

Beyonce.com Beyoncé mit ihren Zwillingen Sir und Rumi Carter

Getty Images Destiny's Child bei den American Fashion Awards, 2000

