Weihnachten dürfte für Vanessa Bryant (38) dieses Jahr besonders schwer sein! Ende Januar waren Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter Gianna (✝13) mit sieben weiteren Insassen bei einem verheerenden Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Seitdem versucht seine Witwe, vor allem für die verbliebenen drei Kinder stark zu sein. Doch die Weihnachtszeit ist für Vanessa nicht leicht: Im Netz teilte sie jetzt emotionale Worte, die ihre Fans berühren!

Via Instagram veröffentlichte die 38-Jährige ein Schwarz-Weiß-Pic von sich und ihren drei Kids. Zusammen mit Natalia, Bianka und Capri strahlt sie in die Kamera. Im Herzen immer dabei: ihr verstorbener Vater und Ehemann sowie die verstorbene Schwester und Tochter! "Wir sind immer zusammen und niemals getrennt, weil sie für immer in unseren Herzen sind", betitelte Vanessa den Beitrag mit etlichen Herz-Emojis.

Fans schmelzen bei diesem Post regelrecht dahin. "Frohe Weihnachten! Ich sende euch ganz viel Liebe und Umarmungen. Dass die beiden immer über euch wachen werden" oder "Ich habe einfach so viel Respekt dafür, wie viel ihr bereits überstehen musstet und immer noch müsst. Kobe und Gianna passen immer auf euch auf", kommentierten zwei Follower total emotional.

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Frau Vanessa und seinen Töchtern, April 2017

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihrer Tochter Natalia

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant mit ihren Töchtern Gianna und Natalia (r.), Juli 2016

