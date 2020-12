Wie wurden Peter Wollny (27) die großen Babynews überbracht? Am 24. Dezember ließ seine Ehefrau Sarafina Wollny (25) die Bombe platzen: Sie ist schwanger! Seit mittlerweile sechs Jahren versuchen sie und Peter schon, ein Kind zu bekommen. Daher ist die Vorfreude auf den Nachwuchs umso größer. Doch wie wurde dem werdenden Papa der künftige Kindersegen mitgeteilt? Sarafina verriet Promiflash jetzt, dass sie und Peter gemeinsam von der Schwangerschaft erfuhren!

Sarafina hat durch einen Bluttest und einen Schwangerschaftstest erfahren, dass sie in anderen Umständen ist, erklärte sie im Promiflash-Interview. Hat sie Peter erst danach mitgeteilt, dass sie ein Baby erwarten? Das verneinte der Reality-TV-Star allerdings: "Er war dabei." Gemeinsam hat das Paar dann die frohe Botschaft der Familie überbracht. "Sie waren alle vor Freude am Weinen", gaben Sarafina und Peter Einblick in den emotionalen Moment.



Ob sich Sarafina und Peter denn auf ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, wollen die beiden jedoch bis zur Geburt nicht wissen, verrieten sie weiterhin gegenüber Promiflash. "Wir lassen uns überraschen", gaben die Die Wollnys-Stars zu verstehen.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny postet ein Ultraschallbild

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

