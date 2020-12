Für ein Paar ist das Abenteuer #CoupleChallenge aus und vorbei! Auch in Folge vier der TVNow-Produktion müssen zwei Promi-Duos wieder in die Exit-Challenge und um den Verbleib im Camp kämpfen. Nach der Nominierungsrunde ist klar, dass die Konkurrenz sich am liebsten entweder von den Tempation Island-Stars Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) oder von den Radiomoderatorinnen Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan verabschieden würde. Doch wer kann die Plätze in der VIP-Runde am Ende nicht verteidigen?

Obwohl Siria und ihr Liebster in der Challenge mit unfairen Mitteln kämpfen und sich von Tür zu Tür mogeln, reicht es am Ende nicht für den Sieg. Anna und Tati sind einfach schneller und die Strafminuten sind im Nu abgewartet. Als sich die Konkurrenten im finalen Raum gegenüber stehen, öffnet sich die Schranke der beiden Ladys früher und sie können den entscheidenden Buzzer drücken. "Dann hatten wir das Glück, dass wir zehn Sekunden früher rausgekommen sind", freuen sie sich über ihren Triumph und stürzen freudestrahlend und euphorisch schreiend zurück ins Glamping-Lager.

Doch wie genau wollten sich die 21-Jährigen eigentlich zum Sieg schummeln? Sie hatten es gerade in den zweiten Raum geschafft und sich auf die Suche nach dem passenden Schlüssel gemacht, als klar war: Die letzte Tür war nicht richtig abgeschlossen. Siria konnte den Weg zur Schranke problemlos öffnen und ergaunerte den beiden damit vermeintlich wertvolle Sekunden. Gereicht hat es am Ende aber ganz offensichtlich trotzdem nicht.

TVNow Tati und Anna bei "#CoupleChallenge"

TVNow Tatiana bei "#CoupleChallenge"

TVNOW "#CoupleChallenge"-Kandidaten Siria und Davide

