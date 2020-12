Georgina Fleur (30) spaltet die Meinung ihrer Fans! Die einstige Bachelor-Kandidatin sorgt in den sozialen Medien regelmäßig für Aufsehen: Sei es die Beziehungskrise mit Kubilay Özdemir oder ihr dekadenter Dubai-Aufenthalt – die Influencerin versorgt ihre große Community stets mit ehrlichen Updates aus ihrem Leben. Jetzt zogen erneut dunkle Wolken am Social-Media-Horizont auf: Mit einem waghalsigen Netz-Foto sorgte Georgina nicht nur für Likes, sondern auch für ordentlich Empörung unter ihren Fans!

Auf Instagram teilte Georgina einen Schnappschuss, der bei einem Fotoshooting in der arabischen Metropole Dubai entstanden ist: Auf dem Bild posiert der hübsche Rotschopf in schwindelerregender Höhe nur wenige Zentimeter vom Abgrund entfernt – und das in High Heels. "Fotoshooting auf dem Index Tower – 80. Etage", betitelte die 30-Jährige das waghalsige Posting. Immerhin zählt der Wolkenkratzer mit seinen 328 Metern Höhe zu den höchsten Gebäuden in Dubai.

Zwar gefiel vielen Fans Georginas Look auf diesem Pic – trotzdem konnten zahlreiche User den Post aufgrund der halsbrecherischen Location nicht gutheißen. "Wie kann man das Bild nur gut finden?! Das sehen zig Jugendliche, die das nachmachen, da das Bild ja so cool ist. Unfassbar", regte sich beispielsweise ein Nutzer auf der Fotoplattform auf. Und wie seht ihr das? Nehmt an der Umfrage teil!

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im November 2020 in Dubai

Anzeige

ActionPress Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de