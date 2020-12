Was für ein steiler Anstieg! Das Jahr 2020 war für Georgina Fleur (30) eine richtige Achterbahnfahrt. Zwar hatte die Rothaarige viele Auftritte im TV – sie war sowohl bei Kampf der Realitystars als auch bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen – doch immer wieder geriet sie mit ihrem On-Off-Partner Kubilay Özdemir in heftige Streitereien. Auch aktuell tragen die beiden wieder einen Mega-Beef aus – doch Georgina könnte das egal sein: Trotz des Liebes-Wirrwarrs sammelt sie gerade eine Menge Follower!

Dass sich Georgina großer Beliebtheit erfreut, ist auf ihrem Instagram-Profil zu beobachten: Dort steigen ihre Zahlen nämlich rasant an! Erst vor Kurzem knackte der TV-Star die Marke von 100.000 Abonnenten – mittlerweile folgen ihr aber noch einmal über 20.000 mehr! Doch was steckt dahinter? Früher habe sie ihr Privatleben gerne geheim gehalten, wie sie in einer Story verriet, nun teile sie aber gerne all möglichen Dinge. Womöglich deshalb haben viele Insta-User nun größeres Interesse an ihrem Account. Aber auch mit Luxus-Gewinnspielen scheint die ehemalige Bachelor-Kandidatin weitere Nutzer auf ihre Seite zu locken.

Darüber hinaus ist ihre Popularität eventuell auch auf die große Wiedersehens-Show der diesjährigen Sommerhaus-Kandidaten zurückzuführen. Dort begeisterte sie die Zuschauer, indem sie ihren Kollegen gewaltig Kontra gab – für ihre Zwischenrufe wurde sie auf Twitter gefeiert: "Auf die Queen ist Verlass", hieß es damals.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai, Dezember 2020

Anzeige

TVNOW Georgina und Kubi bei der Sommerhaus-Wiedersehens-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de