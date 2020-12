Ihre Kinder bekommen nur das Beste vom Besten! Kim Kardashian (40) ist seit Jahren supererfolgreich auf Social Media unterwegs. Nur zu gern nimmt sie ihre Fans da auch in ihren Alltag mit – und zeigt den einen oder anderen Moment aus ihrem Privatleben abseits der Keeping up with the Kardashians-Kameras. Erst vor wenigen Tagen machte sie mal wieder eine Roomtour: Sie präsentierte ihren Fans das Kinderzimmer von Töchterchen Chicago West (2)!

In ihrer Instagram-Story nahm die Ehefrau von Kanye West (43) ihre Community mit in das Zimmer ihrer jüngsten Tochter. Fans fiel dabei sicherlich sofort auf, wie edel die Zweijährige doch wohnt: In einem graufarbenen Spielparadies mit rosafarbenen Akzenten kann es sich ChiChi, wie Kim ihre Tochter immer liebevoll nennt, richtig gut gehen lassen. Vor allem der große Kuschelsessel lädt zu gemeinsamen Schmusestunden mit Mama und Papa ein.

Auf manch einen User dürfte der Anblick von Chicagos Zimmereinrichtung recht spärlich wirken – doch wer jetzt denkt, dass die Kinder von Kim nicht genügend Spielzeug haben, der täuscht sich. Erst Anfang des Jahres hatte die Unternehmerin das riesige Spielzimmer ihrer Rasselbande im Netz gezeigt.

Instagram / kimkardashian Chicago Wests Kinderzimmer

Instagram / kimkardashian Chicago Wests Kinderzimmer

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern und Nichte Dream (r.)

