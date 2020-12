Na, da gibt Soraya Eckes (21) aber tiefe Einblicke! Eingefleischten Germany's next Topmodel-Fans dürfte das Gesicht der hübschen Brünetten aus dem TV ein Begriff sein: 2017 hatte sich die 21-Jährige gemeinsam mit Céline Bethmann (22) und Co. durch die 12. Staffel der beliebten Castingshow gekämpft. Mittlerweile erfreut sie eine riesengroße Community auf Social Media – und dort teilte sie jetzt ein besonders gewagtes Foto: Im Netz stellte Soraya ihre steifen Nippel zur Schau!

Auf den besagten frivolen Instagram-Schnappschüssen posiert Soraya in einer lässigen Outfit-Kombination aus weißem Top, grauer Stoffhose und weißen Sneakern vor einer Betonwand. Dabei dürfte die hübsche Brünette für so manche offene Mundlade gesorgt haben, denn ihren Fans dürfte vor allem ein Detail ins Auge stechen: Die steifen Nippel des Models zeichnen sich deutlich auf ihrem weißen Oberteil ab. Doch das dürfte die 21-Jährige bei dem Shooting so gar nicht gekümmert haben, immerhin lächelt sie auf den Aufnahmen glücklich.

Und auch die Fans lassen sich von Sorayas Nippeln offenbar nicht ablenken, denn zum Großteil schwärmten sie von dem hübschen Äußeren ihres Idols. "Beeindruckende Frau", "Du siehst umwerfend aus" oder auch "Ich liebe die Bilder", schwärmten ein paar Nutzer auf der Fotoplattform. Und was sagt ihr zu Sorayas Social-Media-Fotos? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes im Dezember 2020 in Düsseldorf

Instagram / sorayaeckes Ex-GNTM-Girl Soraya Eckes im Dezember 2020 in Düsseldorf

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes, Influencerin

