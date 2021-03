Soraya Eckes (21) hat ihren Mister Right gefunden! 2017 kämpfte die Beauty in der 12. Staffel von Heidi Klums (47) beliebter Castingshow Germany's next Topmodel um den begehrten Titel. Auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat, könnte die dunkelhaarige Schönheit aktuell kaum zufriedener sein – immerhin kassierte das Model in Sachen Liebe den ganz großen Jackpot: Soraya hat ihren Traummann zur Seite!

"Ich bin momentan glücklich vergeben", verriet Soraya im Interview mit Promiflash. Bereits seit längerer Zeit sei die ehemalige GNTM-Kandidatin in festen Händen. Ihr Liebesglück hält sie jedoch von der Öffentlichkeit fern – so bekamen Sorayas Fans ihren Schatz bisher auch noch gar nicht zu Gesicht. "Mein Partner hat einfach nichts mit Social Media zu tun, er hat auch selbst kein Instagram, hilft mir aber sehr mit meinen ganzen Sachen", erklärte die Brünette.

So springt Sorayas Liebster beispielsweise hin und wieder als ihr persönlicher Fotograf für Schnappschüsse ein oder greift ihr bei organisatorischen Dingen unter die Arme. Doch ist die Entscheidung, ihren Partner nicht zu zeigen, etwa endgültig? "Vielleicht ändert sich das noch und ich werde ihn mal irgendwann zeigen", erklärte Soraya. Das sei dann allerdings einzig und allein sein eigener Entschluss.

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes im Februar 2021

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes, Model

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes, Influencerin

